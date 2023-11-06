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Захид Орудж: ЮНЕСКО превратилась в инструмент внешней политики Елисейского дворца

Захид Орудж: ЮНЕСКО превратилась в инструмент внешней политики Елисейского дворца ЮНЕСКО, призванное защищать мировое материальное и культурное наследие, превратилось в инструмент внешней политики Елисейского дворца.
Внутренняя политика
6 ноября 2023 г. 11:42
Захид Орудж: ЮНЕСКО превратилась в инструмент внешней политики Елисейского дворца

ЮНЕСКО, призванное защищать мировое материальное и культурное наследие, превратилась в инструмент внешней политики Елисейского дворца.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра социальных исследований (ЦСИ) Захид Орудж на презентации книги "Возвращение в Западный Азербайджан: наше материальное и культурное наследие на исторических землях".

Ранее министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что на спутниковых снимках Карабахского региона увидела якобы 5200 объектов материального и культурного наследия армян, сказал Захид Орудж.

"Очевидно, что под предлогом защиты христианского наследия продолжаются попытки иностранного вмешательства в Азербайджан", - сказал он.

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Версия на английском языке Zahid Oruj: UNESCO has become foreign policy instrument of Elysee Palace
Версия на азербайджанском языке STM sədri: “Maddi-mədəni irsi qorumağa borclu olan UNESCO Yeliseyin xarici siyasət silahına çevrilib”

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