Захид Орудж: Высокая явка наблюдается на всех избирательных участках

Кандидат в президенты Захид Орудж заявил, что высокая явка наблюдается на всех избирательных участках в Азербайджане.

Кандидат в президенты Захид Орудж заявил, что высокая явка наблюдается на всех избирательных участках в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом Захид Орудж сказал журналистам после голосования.

Оружд отметил, что освобождение родных земель от оккупации поспособствовало не только восстановлению территориальной целостности страны, но и упрочило гражданское единство.

"Считаю, что после выборов международное давление на Азербайджан уменьшится или прекратится вовсе. Соответствующие круги увидят и оценят волю народа, проявленную сегодня на избирательных участках", - сказал он.

В Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".