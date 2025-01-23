​​​​​​​Захид Орудж: Звучат призывы к проведению в этом году конституционного референдума

В связи с объявлением 2025 года в Азербайджане "Годом Конституции и Суверенитета" существует множество вызовов и взглядов, включая проведение нового конституционного референдума.

В связи с объявлением 2025 года в Азербайджане "Годом Конституции и Суверенитета" существует множество вызовов и взглядов, включая проведение нового конституционного референдума.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж на сегодняшнем заседании комитета.

Он отметил, что в этом году также возможно принятие Конституции Победы.

"Учитывая, что вопрос о внесении изменений в Конституцию часто поднимается в парламенте, подобные вызовы и взгляды актуальны", -сказал он.