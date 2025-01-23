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​​​​​​​Захид Орудж: Звучат призывы к проведению в этом году конституционного референдума

​​​​​​​Захид Орудж: Звучат призывы к проведению в этом году конституционного референдума В связи с объявлением 2025 года в Азербайджане "Годом Конституции и Суверенитета" существует множество вызовов и взглядов, включая проведение нового конституционного референдума.
Внутренняя политика
23 января 2025 г. 11:29
​​​​​​​Захид Орудж: Звучат призывы к проведению в этом году конституционного референдума

В связи с объявлением 2025 года в Азербайджане "Годом Конституции и Суверенитета" существует множество вызовов и взглядов, включая проведение нового конституционного референдума.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж на сегодняшнем заседании комитета.

Он отметил, что в этом году также возможно принятие Конституции Победы.

"Учитывая, что вопрос о внесении изменений в Конституцию часто поднимается в парламенте, подобные вызовы и взгляды актуальны", -сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijani MP: There is a call for holding referendum on Constitution
Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: Bu il Konstitusiya ilə bağlı referendumun keçirilməsi çağırışı var

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