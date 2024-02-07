О нас

Захид Орудж проголосовал на внеочередных президентских выборах

Захид Орудж проголосовал на внеочередных президентских выборах Кандидат в президенты Захид Орудж проголосовал на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 11:17
Захид Орудж проголосовал на внеочередных президентских выборах

Кандидат в президенты Захид Орудж проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, он воспользовался избирательным правом на участке №18 Насими-Сабаильского избирательного округа №23.

ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов - от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоZahid Oruj votes in snap presidential elections
Версия на азербайджанском языке ФотоZahid Oruc növbədənkənar prezident seçkilərində səs verib

Другие новости из категории

Рази Нуруллаев проголосовал на выборах президента Азербайджана
Рази Нуруллаев проголосовал на выборах президента Азербайджана
7 февраля 2024 г. 12:29
В Париже началось голосование на выборах президента Азербайджана
ФотоВ Париже началось голосование на выборах президента Азербайджана
7 февраля 2024 г. 12:27
Глава ИВ Баку проголосовал на внеочередных президентских выборах
ФотоГлава ИВ Баку проголосовал на внеочередных президентских выборах
7 февраля 2024 г. 12:25
Кандидат Эльшад Мусаев проголосовал на президентских выборах
ФотоКандидат Эльшад Мусаев проголосовал на президентских выборах
7 февраля 2024 г. 12:23
Захид Орудж: Высокая явка наблюдается на всех избирательных участках
Захид Орудж: Высокая явка наблюдается на всех избирательных участках
7 февраля 2024 г. 12:21
Глава ЦИК Турции: Созданы все условия для прозрачного проведения выборов в Азербайджане
Глава ЦИК Турции: Созданы все условия для прозрачного проведения выборов в Азербайджане
7 февраля 2024 г. 12:21
Генсек СНГ: Всем кандидатам предоставлены одинаковые возможности для участия на выборах в Азербайджане
Генсек СНГ: Всем кандидатам предоставлены одинаковые возможности для участия на выборах в Азербайджане
7 февраля 2024 г. 12:12
Генсек СНГ: Международные организации проявляют большой интерес к выборам в Азербайджане
Генсек СНГ: Международные организации проявляют большой интерес к выборам в Азербайджане
7 февраля 2024 г. 12:10
Глава миссии от СНГ: Высокая явка свидетельствует о заинтересованности граждан в участии в выборах
ФотоГлава миссии от СНГ: Высокая явка свидетельствует о заинтересованности граждан в участии в выборах
7 февраля 2024 г. 12:03
В Азербайджане на внеочередных президентских выборах проводится exit-poll
ФотоВ Азербайджане на внеочередных президентских выборах проводится exit-poll
7 февраля 2024 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi