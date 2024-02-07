Захид Орудж проголосовал на внеочередных президентских выборах

Кандидат в президенты Захид Орудж проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Кандидат в президенты Захид Орудж проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, он воспользовался избирательным правом на участке №18 Насими-Сабаильского избирательного округа №23.

ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов - от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.