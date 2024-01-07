Захид Орудж приостановил деятельность в ЦСИ из-за президентских выборов

Кандидат в президенты Азербайджана Захид Орудж приостановил исполнение обязанностей председателя правления Центра социальных исследований (ЦСИ).

Кандидат в президенты Азербайджана Захид Орудж приостановил исполнение обязанностей председателя правления Центра социальных исследований (ЦСИ).

Об этом Report сообщили в ЦСИ.

Ранее 6 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатуру самовыдвиженца Захида Оруджа на внеочередные президентские выборы, которые пройдут 7 февраля.

"В соответствии с требованиями статьи 69.2 Избирательного кодекса исполнение обязанностей Захида Оруджа на посту председателя правления ЦСИ временно приостановлено с 7 января. Он отправлен в неоплачиваемый отпуск", - сообщили в центре.

Исполнение обязанностей председателя центра возложено на члена правления, депутата Эльшада Мирбашироглу.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.

На сегодняшний день свои кандидатуры на предстоящие выборы выдвинули 17 человек. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов – действующего президента Ильхама Алиева от партии "Ени Азербайджан", Рази Нуруллаева от Партии национальный фронт и независимого кандидата Захида Оруджа.