Захид Орудж: Отношение к поведению депутата не должно быть таким же, как отношение руководства завода к работнику

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Лишая депутата мандата, мы тем самым отбираем полномочия у суда. Если мы примем это, то мы ликвидируем 90 и 91 статьи Конституции."

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Захид Орудж на проходящем сегодня пленарном заседании парламента в ходе обсуждения законопроекта "О правилах этики поведения депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

Он заявил, что отношение к поведению депутата не должно быть таким же, как отношение руководства завода к работнику: "Если это будет так, тогда депутат будет избегать некоторых вопросов. И в мировой практике к этому очень чувствительное отношение. Всё это надо принять к сведению."

Спикер Огтай Асадов ответил З.Оруджу следующим образом : "Ты не похож на труса, ты ведь говоришь".

Депутат Таир Каримли во время своего выступления заявил, что в рамках законопроекта должны быть пояснены некоторые вопросы: "В законопроекте есть выражение "грубое нарушение". Что это значит? Депутат должен знать в каких случаях происходит грубое нарушение".