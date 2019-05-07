Захид Орудж о работах по формированию Центра социальных исследований - ЭКСКЛЮЗИВ

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Центр социальных исследований уже на стадии формирования. Сейчас ведется работа над решением организационных, технических, юридических вопросов.

Об этом Report сообщил председатель правления Центра социальных исследований, депутат Захид Орудж.

Он сказал, что главный вопрос - в ближайшее время выполнить определенные в уставе задачи: "После полного формирования общество будет проинформировано о работах, проделанных в соответствующих сферах. Главный вопрос состоит в том, чтобы постоянно было известно отношение общества к институтам власти, подход народа к проводимым реформам, оценка проводимых в различных сферах работ".

По словам З.Оруджа, ведутся работы для определения места постоянного расположения Центра: "Сейчас мы расположились по одному адресу, но будет стабильное место. В этом направлении уже есть поручение главы государства".