Захид Орудж назначен председателем правления Центра социальных исследований Азербайджана

12 февраля, 2019 02:15

https://report.az/storage/news/7a26e48342a940ee7414572962ee5320/28ee66df-e301-4e34-ae8f-501c6dc58afa_292.jpg Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Захида Оруджа председателем Правления Центра социальных исследований. Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится: «Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: 1.Назначить Захида Магеррам оглу Оруджа председателем Правления Центра социальных исследований. 2.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания».

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.