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Захид Орудж назначен председателем правления Центра социальных исследований Азербайджана

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Захида Оруджа председателем Правления Центра социальных исследований.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Назначить Захида Магеррам оглу Оруджа председателем Правления Центра социальных исследований.

2.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания».

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