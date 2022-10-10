Захид Орудж: Необходимо создать комиссию по расследованию военных преступлений Армении

Должна быть создана комиссия по расследованию военных преступлений Армении в первой и второй карабахских войнах.

Должна быть создана комиссия по расследованию военных преступлений Армении в Первой и Второй карабахских войнах.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж заявил на конференции, организованной центром на тему “Военные преступления Армении против Азербайджана за последние 30 лет”.

По его словам, создаваемый вокруг неподтвержденных видеокадров якобы убийства армянских солдат ажиотаж направлен на подрыв победы Азербайджана в Отечественной войне: "44-дневная война стала настоящим Нюрнбергским процессом. После нашей победы мир увидел, что на освобожденных землях установлено более миллиона мин. Ни один из убийц ходжалинских мирных жителей не предстал перед международными судами. Большинство их “героев” последних 30 лет - это те, кто совершал преступления против нашего народа. Гаагский трибунал должен был судить этих армянских преступников".

Он подчеркнул, что должна быть создана комиссия по расследованию военных преступлений Армении в Первой и Второй карабахских войнах: “Объем военной помощи Украине только со стороны США составляет 26 млрд долларов, на восстановление Украины обещано 500 млрд долларов. Мы поддерживаем это. Однако мы не видим поддержки в отношении наших освобожденных территорий. Если Армения не имеет возможности выплатить компенсацию, эта компенсация может быть выплачена в виде земли и других формах”.