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Захид Орудж: Должна быть создана единая платформа мозговых центров страны

Захид Орудж: Должна быть создана единая платформа мозговых центров страны "Должна быть создана единая платформа мозговых центров страны. Проведение I Форума мозговых центров Азербайджана во вторую годовщину Отечественной войны является важным событием".
Внутренняя политика
28 сентября 2022 г. 10:19
Захид Орудж: Должна быть создана единая платформа мозговых центров страны

"Должна быть создана единая платформа мозговых центров страны. Проведение I Форума мозговых центров Азербайджана во вторую годовщину Отечественной войны является важным событием".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат, руководитель Центра социальных исследований Захид Орудж во время выступления на I Форуме мозговых центров Азербайджана.

По мнению депутата, создание аналитических центров в Азербайджане начало формироваться с 2000-х годов:

"Это очень важная платформа. Необходимо перевести рост количества мозговых центров в Азербайджане в плоскость качества. Поэтому должна быть создана единая платформа мозговых центров".

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Версия на английском языке Zahid Oruj: Single platform of Azerbaijan's think tanks should be created
Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: "Ölkənin beyin mərkəzlərinin vahid platforması yaradılmalıdır"

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