Захид Орудж: Должна быть создана единая платформа мозговых центров страны

"Должна быть создана единая платформа мозговых центров страны. Проведение I Форума мозговых центров Азербайджана во вторую годовщину Отечественной войны является важным событием".

"Должна быть создана единая платформа мозговых центров страны. Проведение I Форума мозговых центров Азербайджана во вторую годовщину Отечественной войны является важным событием".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат, руководитель Центра социальных исследований Захид Орудж во время выступления на I Форуме мозговых центров Азербайджана.

По мнению депутата, создание аналитических центров в Азербайджане начало формироваться с 2000-х годов:

"Это очень важная платформа. Необходимо перевести рост количества мозговых центров в Азербайджане в плоскость качества. Поэтому должна быть создана единая платформа мозговых центров".