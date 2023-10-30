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Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности

Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности.
Внутренняя политика
30 октября 2023 г. 12:14
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности

Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж сказал на проходящей в Баку презентации отчета "Преступления на почве ненависти и разжигание ненависти в отношении азербайджанцев".

По его словам, Европейская Комиссия в периодическом отчете о нашей стране отмечает, что здесь никогда не было преступлений на расовой, национальной, религиозной почве.

Орудж отметил, что, хотя в Азербайджане нет отдельного правового акта, с преступлениями на почве ненависти ведется серьезная борьба.

“В нашей стране существуют законодательные основания касательно национально-религиозной и расовой дискриминации. Хотя статья 19 Всеобщей Декларации прав человека признает свободу мысли и выражения мнения каждого, разжигание ненависти запрещено. Также важной правовой платформой является Рабатский план действий, принятый в рамках ООН против разжигания ненависти", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: “Azərbaycan etnik-milli və dini tolerantlıqla bağlı qlobal reytinqdə ön sıradadır”

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