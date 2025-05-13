Захид Орудж: Азербайджан превратился в одну из самых стабильных стран, где защищаются права человека

Захид Орудж: Азербайджан превратился в одну из самых стабильных стран, где защищаются права человека

Азербайджан за последние десятилетия превратился в одну из самых стабильных стран, где защищаются права и свободы человека.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж в ходе обсуждения годового отчета Национального координатора по борьбе с торговлей людьми на сегодняшнем заседании комитетов по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

По его словам, за отчетный период было выявлено 616 фактов привлечения несовершеннолетних к попрошайничеству, их родители привлечены к ответственности.

"В отчете отмечается, что в 2005-2024 годах 85% жертв торговли людьми составляют женщины. "Новый Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми в Азербайджане на 2025-2030 годы" направлен в соответствующие органы для получения предложений", - сказал парламентарий.