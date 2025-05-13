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Захид Орудж: Азербайджан превратился в одну из самых стабильных стран, где защищаются права человека

Захид Орудж: Азербайджан превратился в одну из самых стабильных стран, где защищаются права человека Захид Орудж: Азербайджан превратился в одну из самых стабильных стран, где защищаются права человека
Внутренняя политика
13 мая 2025 г. 10:53
Захид Орудж: Азербайджан превратился в одну из самых стабильных стран, где защищаются права человека

Азербайджан за последние десятилетия превратился в одну из самых стабильных стран, где защищаются права и свободы человека.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж в ходе обсуждения годового отчета Национального координатора по борьбе с торговлей людьми на сегодняшнем заседании комитетов по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

По его словам, за отчетный период было выявлено 616 фактов привлечения несовершеннолетних к попрошайничеству, их родители привлечены к ответственности.

"В отчете отмечается, что в 2005-2024 годах 85% жертв торговли людьми составляют женщины. "Новый Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми в Азербайджане на 2025-2030 годы" направлен в соответствующие органы для получения предложений", - сказал парламентарий.

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Версия на английском языке Zahid Oruj: Azerbaijan among most stable nations protecting human rights
Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə sahəsində vəziyyət yaxşıdır

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