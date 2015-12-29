Задержаны иностранцы, пытавшиеся незаконным путем перейти из Азербайджана в Иран

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанские пограничники предотвратили попытки нарушения государственной границы.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС), 19 декабря в служебной части пограничной заставы на территории Билясуварского района были задержаны 7 граждан Бангладеша, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджан-Иран.

Согласно информации, помимо этого, в результате оперативно-розыскных мероприятий, совместно проведенных сотрудниками ГПС и Государственной службой безопасности в рамках мероприятий по борьбе с незаконной миграцией, была обезврежена организованная преступная группировка, организующая незаконное пересечение государственной границы иностранцами.

Как сообщили в пресс-службе, в результате оперативно-розыскных мероприятий 26 декабря были задержаны граждане Бангладеша Шоман Барман Чандра, Деван Мухаммад Саладдин, пытавшиеся незаконно пересечь государственную границу в служебной части пограничной заставы на территории села Амирзеидли Бейлаганского района при посредничестве гражданина Азербайджана, жителя города Агджабеди Мамедова Шукюра Эйваз оглу, а также граждан Ирана Муради Мхсун Ахмед оглу, Муради Надир Киомирза оглу, являющихся их проводниками.

На месте происшествия были обнаружены и изъяты автомат марки "Магнеум", принадлежащий правонарушителям, 26 патронов, резиновая лодка и подзорная труба.

По обеим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.