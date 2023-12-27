Задержаны граждане Пакистана, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана

25 декабря в 20:05 вблизи села Садыхлы Агстафинского района, на территории погранотряда "Шамкир" Государственной пограничной службы (ГПС), были задержаны трое граждан Пакистана, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджана в направлении Грузии

25 декабря в 20:05 вблизи села Садыхлы Агстафинского района, на территории погранотряда "Шамкир" Государственной пограничной службы (ГПС), были задержаны трое граждан Пакистана, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана в направлении Грузии.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил пресс-центр Госпогранслужбы.

Граждане Исламской Республики Пакистан Али Саджад Мухаммад Амин (2001 г.р.), Мир Мухаммад Хан Надар (1991 г.р.) и Хан Рабани Мухаммад Ашиг (1995 г.р.) прибыли на территорию страны, намереваясь незаконно перейти из Азербайджана в Грузию, а оттуда в одну из европейских стран.

По факту продолжаются оперативно-розыскные мероприятия в направлении выявления и нейтрализации канала незаконной миграции.