Задержанным в Азербайджане троим армянам предоставлена возможность связаться со своими семьями

30 и 31 августа представители Международного комитета Красного Креста навестили Алена Саргсяна, Вахе Ховсепяна и Левона Григоряна, задержанных в Азербайджане по обвинению в разжигании национальной и расовой вражды и оскорблении государственного флага Азер

30 и 31 августа представители Международного комитета Красного Креста навестили Алена Саргсяна, Вахе Ховсепяна и Левона Григоряна, задержанных в Азербайджане по обвинению в разжигании национальной и расовой вражды и оскорблении государственного флага Азербайджана.



Об этом Report сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

Она отметила, что с ними были проведены встречи один на один, и им была предоставлена возможность связаться со своими семьями.

Напомним, что по факту совершения оскорбительных действий в отношении Государственного флага Азербайджанской Республики Генеральной прокуратурой Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 283.2.3 (Разжигание национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенное организованной группой) и 324 (Надругательство над Государственным флагом или Государственным гербом Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса.

Проведение следствия по уголовному делу было поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

На основании обоснованных подозрений по расследуемому уголовному делу было принято постановление о привлечении граждан Республики Армения - Алена Саргсяна (2001 г.р.), Вахе Ховсепяна (2003 г.р.) и Левона Григоряна в качестве обвиняемых по вышеупомянутым статьям Уголовного кодекса. Они были объявлены в международный розыск и постановлением суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате проведенных розыскных мероприятий 28 августа указанные лица были задержаны военнослужащими Государственной пограничной службы в погранично-пропускном пункте Лачын азербайджано-армянской государственной границы.

Право на защиту привлеченных к следствию лиц было обеспечено. В ходе допроса они признались в совершении данного деяния и заявили, что искренне раскаиваются и в будущем не совершат подобных действий.