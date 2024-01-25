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Задержанным в Азербайджане армянским сепаратистам продлили срок ареста на 4 месяца

Задержанным в Азербайджане армянским сепаратистам продлили срок ареста на 4 месяца Генеральная прокуратура рассмотрела ходатайства Следственного управления и представления прокурора о продлении меры пресечения в отношении экс-главарей сепаратистов в Карабахе Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего “министра иностранных
Внутренняя политика
25 января 2024 г. 19:19
Задержанным в Азербайджане армянским сепаратистам продлили срок ареста на 4 месяца

Рассмотрены ходатайства Следственного управления Генеральной прокураторы и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием относительно продления срока меры пресечения в виде ареста, избранных в отношении Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, являвшихся "президентами" пресловутого сепаратистского режима в Карабахе, бывшего "министра иностранных дел" Давида Бабаяна, а также "председателя парламента" Давида Ишханяна, генералов Левы Мнацаканяна и Давида Манукяна.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По уголовному делу, расследование которого ведется совместной следственной группой под руководством Генеральной прокуратуры, состоящей из профессиональных сотрудников Военной прокуратуры, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел и других следственных структур, к ответственности были привлечены в общей сложности 15 членов сепаратистского режима.

На основании решения суда срок меры пресечения в виде ареста, избранного в отношении указанных лиц, продлен на 4 месяца.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda saxlanılan erməni separatçılarının həbs müddəti 4 ay uzadılıb

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