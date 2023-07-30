Задержание военного преступника Хачатуряна вновь выявило важную истину - КОММЕНТАРИЙ

Задержание на Лачынском погранично-пропускном пункте военного преступника Вагифа Хачатуряна, находившегося в международном розыске в течение 10 лет за убийство 25 гражданских азербайджанцев, выявило важную истину.

Задержание на Лачынском погранично-пропускном пункте военного преступника Вагифа Хачатуряна, находившегося в международном розыске в течение 10 лет за убийство 25 гражданских азербайджанцев, выявило важную истину.

Об этом Report сказал член комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству Бахруз Магеррамов.

Он напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что все, чьи руки в крови азербайджанцев, в том числе ходжалинские убийцы, будут наказаны.

"Задержанием Хачатуряна Азербайджанское государство показало, что ничего не забыто, и насколько оно решительно настроено дать правовую оценку военным преступлениям, в том числе разоблачить и привлечь к ответственности каждого преступника, совершившего насилие против мира и человечности за 30-летний период. Более того, эта мера азербайджанской стороны на фоне продолжающегося "шоу о блокаде" на глазах многочисленной провокационной миссии, большинство из которых составляли представители Запада, показала, за кем последнее слово в этом регионе", - подчеркнул Б.Магеррамов.

Депутат отметил, что азербайджанские территории, где временно размещены российские миротворцы, стали крайне "благоприятными" в контексте безнаказанности военных преступников, однако это создает угрозу безопасности региона в целом.

"Что касается командования миротворческого контингента, то оно игнорирует этот вопрос во благо определенных интересов. В противном случае, на основании международных ордеров Хачатурян и другие преступники, все еще живущие в Карабахе, должны были быть выданы азербайджанской стороне", - сказал Бахруз Магеррамов.

По словам депутата, произошедшее вновь раскрыло истинную сущность Международного комитета Красного Креста.

"МККК, получивший мандат на защиту жертв вооруженных конфликтов, покровительствуя злодеям, которые совершили бесчеловечные преступления и находятся в международном розыске, теряет и без того невысокое доверие к себе. После скандала с контрабандой увеличилась вероятность перевозки оружия сепаратистам МККК, а это вызывает серьезные подозрения в том, что данная структура является гарантом свободного передвижения сепаратистов и военных преступников под предлогом "гуманитарной миссии". Это серьезное нарушение Женевской конвенции 1949 г., а также ряда других документов, которые лежат в основе деятельности МККК", - заключил депутат.