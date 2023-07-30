О нас

Задержание военного преступника Хачатуряна вновь выявило важную истину - КОММЕНТАРИЙ

Задержание военного преступника Хачатуряна вновь выявило важную истину - КОММЕНТАРИЙ Задержание на Лачынском погранично-пропускном пункте военного преступника Вагифа Хачатуряна, находившегося в международном розыске в течение 10 лет за убийство 25 гражданских азербайджанцев, выявило важную истину.
Внутренняя политика
30 июля 2023 г. 12:45
Задержание военного преступника Хачатуряна вновь выявило важную истину - КОММЕНТАРИЙ

Задержание на Лачынском погранично-пропускном пункте военного преступника Вагифа Хачатуряна, находившегося в международном розыске в течение 10 лет за убийство 25 гражданских азербайджанцев, выявило важную истину.

Об этом Report сказал член комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству Бахруз Магеррамов.

Он напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что все, чьи руки в крови азербайджанцев, в том числе ходжалинские убийцы, будут наказаны.

"Задержанием Хачатуряна Азербайджанское государство показало, что ничего не забыто, и насколько оно решительно настроено дать правовую оценку военным преступлениям, в том числе разоблачить и привлечь к ответственности каждого преступника, совершившего насилие против мира и человечности за 30-летний период. Более того, эта мера азербайджанской стороны на фоне продолжающегося "шоу о блокаде" на глазах многочисленной провокационной миссии, большинство из которых составляли представители Запада, показала, за кем последнее слово в этом регионе", - подчеркнул Б.Магеррамов.

Депутат отметил, что азербайджанские территории, где временно размещены российские миротворцы, стали крайне "благоприятными" в контексте безнаказанности военных преступников, однако это создает угрозу безопасности региона в целом.

"Что касается командования миротворческого контингента, то оно игнорирует этот вопрос во благо определенных интересов. В противном случае, на основании международных ордеров Хачатурян и другие преступники, все еще живущие в Карабахе, должны были быть выданы азербайджанской стороне", - сказал Бахруз Магеррамов.

По словам депутата, произошедшее вновь раскрыло истинную сущность Международного комитета Красного Креста.

"МККК, получивший мандат на защиту жертв вооруженных конфликтов, покровительствуя злодеям, которые совершили бесчеловечные преступления и находятся в международном розыске, теряет и без того невысокое доверие к себе. После скандала с контрабандой увеличилась вероятность перевозки оружия сепаратистам МККК, а это вызывает серьезные подозрения в том, что данная структура является гарантом свободного передвижения сепаратистов и военных преступников под предлогом "гуманитарной миссии". Это серьезное нарушение Женевской конвенции 1949 г., а также ряда других документов, которые лежат в основе деятельности МККК", - заключил депутат.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hərbi cani Xaçaturyanın saxlanılması əhəmiyyətli reallıqları bir daha üzə çıxardı - RƏY

Другие новости из категории

Созвана внеочередная сессия Верховного меджлиса Нахчыванской АР
Созвана внеочередная сессия Верховного меджлиса Нахчыванской АР
28 июля 2023 г. 20:44
Даны поручения по усовершенствованию транспортной системы в Баку
ФотоДаны поручения по усовершенствованию транспортной системы в Баку
28 июля 2023 г. 20:18
До конца года объем затрачиваемых на восстановление освобожденных территорий средств достигнет 12 млрд манатов
До конца года объем затрачиваемых на восстановление освобожденных территорий средств достигнет 12 млрд манатов
28 июля 2023 г. 19:37
В Огузском и Шекинском районах будет построено Алиджанчайское водохранилище
В Огузском и Шекинском районах будет построено Алиджанчайское водохранилище
28 июля 2023 г. 18:36
В Национальной Академии наук создана комиссия по топонимам в Западном Азербайджане
ФотоВ Национальной Академии наук создана комиссия по топонимам в Западном Азербайджане
28 июля 2023 г. 18:25
Пять вице-президентов Госнефтекомпании Азербайджана освобождены от занимаемых должностей
Пять вице-президентов Госнефтекомпании Азербайджана освобождены от занимаемых должностей
28 июля 2023 г. 18:04
Назначены семь новых вице-президентов SOCAR
Назначены семь новых вице-президентов SOCAR
28 июля 2023 г. 17:59
Внесены изменения в состав комиссии по Премии Гейдара Алиева
Внесены изменения в состав комиссии по Премии Гейдара Алиева
28 июля 2023 г. 14:51
Утвержден новый состав Комиссии по Государственным премиям в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы
Утвержден новый состав Комиссии по Государственным премиям в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы
28 июля 2023 г. 14:38
В состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны внесены изменения
В состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны внесены изменения
28 июля 2023 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi