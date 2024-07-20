Задержан выдававший себя за генерала мошенник

В Баку задержан мужчина, который выдавал себя за генерала и присваивал деньги граждан.

В Баку задержан мужчина, который выдавал себя за генерала и присваивал деньги граждан.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, им оказался ранее судимый житель Баку Бабазаде Эльвин Фирудин оглу.

Согласно информации, Бабазаде, представившись высокопоставленным чиновником (генерал-майором), в апреле-мае текущего года давал различные обещания отдельным лицам и путем мошенничества присвоил в общей сложности 61,7 тыс. манатов.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия по установлению его преступных связей продолжаются.

Граждане, также пострадавшие от действий Эльвина Бабазаде, могут обратиться в колл-центр 102 МВД и через официальные аккаунты министерства в соцсетях.