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Задержан и доставлен в Баку один из лидеров сепаратистского режима

Задержан и доставлен в Баку один из лидеров сепаратистского режима В результате бдительности сотрудников Государственной пограничной службы (ГПС) на погранично-пропускном пункте "Лачын" при попытке прорваться из Азербайджана в направлении Армении был задержан незаконно прибывший на территорию Азербайджанской Республики Л
Внутренняя политика
29 сентября 2023 г. 18:18
Задержан и доставлен в Баку один из лидеров сепаратистского режима

В результате бдительности сотрудников Государственной пограничной службы (ГПС) на погранично-пропускном пункте "Лачын" при попытке прорваться из Азербайджана в направлении Армении был задержан незаконно прибывший на территорию Азербайджанской Республики Левон Генрихович Мнацаканян, 1965 года рождения, который в 2015-2018 годах был "министром обороны" так называемого квази-образования сепаратистов в Карабахе.

Об этом Report сообщили в ГПС.

Задержанный был доставлен в Баку в сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы и передан в соответствующие государственные органы.

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Версия на английском языке One of leaders of separatist regime detained and brought to Baku
Версия на азербайджанском языке Qondarma DQR-in keçmiş müdafiə naziri saxlanılaraq Bakıya gətirilib

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