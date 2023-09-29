Задержан и доставлен в Баку один из лидеров сепаратистского режима

В результате бдительности сотрудников Государственной пограничной службы (ГПС) на погранично-пропускном пункте "Лачын" при попытке прорваться из Азербайджана в направлении Армении был задержан незаконно прибывший на территорию Азербайджанской Республики Л

В результате бдительности сотрудников Государственной пограничной службы (ГПС) на погранично-пропускном пункте "Лачын" при попытке прорваться из Азербайджана в направлении Армении был задержан незаконно прибывший на территорию Азербайджанской Республики Левон Генрихович Мнацаканян, 1965 года рождения, который в 2015-2018 годах был "министром обороны" так называемого квази-образования сепаратистов в Карабахе.

Об этом Report сообщили в ГПС.

Задержанный был доставлен в Баку в сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы и передан в соответствующие государственные органы.