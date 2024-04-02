Арестован гражданин Франции, нанесший ущерб имуществу Бакинского метрополитена

Арестован гражданин Франции, который пробрался в депо метрополитена и намеренно повредил имущество, раскрасив несколько вагонов.
Как сообщили
По уголовному делу, возбужденному по данному факту в полицейском управлении по соответствующей статье УК АР, гражданин Французской Республики Клерк Тего Гюго по решению суда был приговорен к 3 месяцам лишения свободы, в отношении остальных лиц избрана мера пресечения, не связанная с арестом.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия.