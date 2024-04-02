Арестован гражданин Франции, нанесший ущерб имуществу Бакинского метрополитена

Арестован гражданин Франции, который пробрался в депо метрополитена и намеренно повредил имущество, раскрасив несколько вагонов.

Арестован гражданин Франции, который пробрался в депо метрополитена и намеренно повредил имущество, раскрасив несколько вагонов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате расследований установлены подозрения в том, что гражданин Австралийского Союза П. Хан Поль, гражданин Новой Зеландии Исмаэль Де Сен Квент и гражданин Французской Республики Клерк Тего Гюго в ночь на 30 марта 2024 года незаконно проникли в депо ЗАО "Бакинский Метрополитен" и нанесли ущерб госимуществу.

По уголовному делу, возбужденному по данному факту в полицейском управлении по соответствующей статье УК АР, гражданин Французской Республики Клерк Тего Гюго по решению суда был приговорен к 3 месяцам лишения свободы, в отношении остальных лиц избрана мера пресечения, не связанная с арестом.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия.