Задействованный в тушении лесных пожаров в Турции самолет-амфибия МЧС вернулся в Азербайджан

Самолет-амфибия BE-200ÇS авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), участвовавший в тушении лесных пожаров в Турции, вернулся в Азербайджан.

Самолет-амфибия BE-200ÇS авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), участвовавший в тушении лесных пожаров в Турции, вернулся в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

В министерстве заявили, что с 18 августа 2024 года самолет-амфибия BE-200ÇS был задействован в операциях по ликвидации огня в направлениях Мугла-Ула, Болу-Гереде, Ушак-Эшме, Акхисар-Ташкуюджак, Балыкесир-Эдремит, Маниса-Алашехир, Измир-Урла, Бергама, Фоча, Алиага, Кемалпаша-Камберлер.

Самолет-амфибия, который с высоким профессионализмом выполнил поставленные задачи и участвовал в ликвидации пожара во взаимодействии с местными пожарными силами, приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев сегодня около 14:40.