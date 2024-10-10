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Задействованный в тушении лесных пожаров в Турции самолет-амфибия МЧС вернулся в Азербайджан

Задействованный в тушении лесных пожаров в Турции самолет-амфибия МЧС вернулся в Азербайджан Самолет-амфибия BE-200ÇS авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), участвовавший в тушении лесных пожаров в Турции, вернулся в Азербайджан.
Внутренняя политика
10 октября 2024 г. 17:02
Задействованный в тушении лесных пожаров в Турции самолет-амфибия МЧС вернулся в Азербайджан

Самолет-амфибия BE-200ÇS авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), участвовавший в тушении лесных пожаров в Турции, вернулся в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

В министерстве заявили, что с 18 августа 2024 года самолет-амфибия BE-200ÇS был задействован в операциях по ликвидации огня в направлениях Мугла-Ула, Болу-Гереде, Ушак-Эшме, Акхисар-Ташкуюджак, Балыкесир-Эдремит, Маниса-Алашехир, Измир-Урла, Бергама, Фоча, Алиага, Кемалпаша-Камберлер.

Самолет-амфибия, который с высоким профессионализмом выполнил поставленные задачи и участвовал в ликвидации пожара во взаимодействии с местными пожарными силами, приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев сегодня около 14:40.

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Версия на азербайджанском языке Фото Türkiyədə meşə yanğınlarının söndürülməsinə cəlb edilmiş Azərbaycanın amfibiya təyyarəsi geri qayıdıb

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