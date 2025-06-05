Зачитан приговор обвиняемым в публичных призывах к захвату власти в Азербайджане

Зачитан приговор обвиняемым в открытых призывах к захвату власти в Азербайджане

Завершился судебный процесс над Зауром Аскеровым и Гюндузом Мирзоевым, обвиняемых в открытых призывах к насильственному изменению конституционного строя в Азербайджане, убийствам должностных лиц, гражданской войне и другим действиям преступного характера.

Как сообщает Report, приговор был зачитан в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Тагиева.

Согласно приговору, Заур Аскеров приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, а Гюндуз Мирзоев - к 5 годам и 7 месяцам.

Обвиняемые лица в группах WhatsApp под названиями "Единство во имя Азербайджана" и "Группа дружбы НФА" открыто призывали к действиям против конституционного строя Азербайджана, в том числе приглашали к джихаду.