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МВД: За январь-сентябрь этого года было раскрыто около 90% преступлений

МВД: За январь-сентябрь этого года было раскрыто около 90% преступлений За январь-сентябрь этого года было раскрыто около 90% зарегистрированных преступлений
Внутренняя политика
17 октября 2024 г. 16:20
МВД: За январь-сентябрь этого года было раскрыто около 90% преступлений

За январь-сентябрь этого года раскрыто 89,8% из 24 586 преступлений, зарегистрированных Министерством внутренних дел (МВД) и органами прокуратуры.

Как сообщает Report, об этом говорилось на заседании коллегии в МВД.

Согласно информации, значительно сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, умышленных убийств и покушений, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж, грабежей, преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, преступлений на почве семейных конфликтов и др.

В целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарегистрировано число подобных тяжких преступлений сократилось на 2 192 факта.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin ilk doqquz ayında qeydə alınmış cinayətlərin 90 faizə yaxını açılıb

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