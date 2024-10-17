МВД: За январь-сентябрь этого года было раскрыто около 90% преступлений

За январь-сентябрь этого года было раскрыто около 90% зарегистрированных преступлений

За январь-сентябрь этого года раскрыто 89,8% из 24 586 преступлений, зарегистрированных Министерством внутренних дел (МВД) и органами прокуратуры.

Как сообщает Report, об этом говорилось на заседании коллегии в МВД.

Согласно информации, значительно сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, умышленных убийств и покушений, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж, грабежей, преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, преступлений на почве семейных конфликтов и др.

В целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарегистрировано число подобных тяжких преступлений сократилось на 2 192 факта.