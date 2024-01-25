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Президентские выборы будут мониторить около 30 тыс. наблюдателей от политических партий Азербайджана

Президентские выборы будут мониторить около 30 тыс. наблюдателей от политических партий Азербайджана Внеочередные президентские выборы 7 февраля будут мониторить около 30 тыс. наблюдателей от политических партий.
Внутренняя политика
25 января 2024 г. 15:47
Президентские выборы будут мониторить около 30 тыс. наблюдателей от политических партий Азербайджана

Внеочередные президентские выборы 7 февраля будут мониторить около 30 тыс. наблюдателей от политических партий.

Как сообщили Report в независимом медиацентре, наблюдатели прошли аккредитацию в ЦИК и окружных избирательных комиссиях.

Отмечается, что кандидатуры наблюдателей были выдвинуты от 19 политических партий.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля. ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

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Версия на английском языке Nearly 30,000 observers from Azerbaijan's political parties to watch presidential elections
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın siyasi partiyalarının 30 minə yaxın müşahidəçisi prezident seçkilərini izləyəcək

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