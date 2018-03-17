За пост президента Азербайджана поборются восемь кандидатов - ИТОГОВЫЙ СПИСОК

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома (ЦИК) Азербайджана рассмотрен вопрос регистрации кандидатуры в президенты Али Алиева, выдвинутого от "Партии граждан и развития" (ПГР), Турала Аббаслы баллотирующегося по собственной инициативе и Сардара Мамедова выдвинутого от "Демократической партии Азербайджана".

Как сообщает Report, секретарь ЦИК Арифа Мухтарова предоставила информацию в связи с кандидатами.

Она сообщила, что эти лица представили в ЦИК необходимые для регистрации документы.

Вопрос о регистрации кандидатуры Сардара Мамедова был вынесен на голосование и принят.

Кандидатура Турала Аббаслы не была зарегистрирована в виду определенных недочетов.

Кандидатура Али Алиева не зарегистрирована.

Таким образом, принято решение относительно всех претендентов в кандидаты в президенты, утвержденных со стороны ЦИК и процесс регистрации кандидатов завершился. Количество зарегистрированных кандидатов в президенты достигло восьми. Это кандидатура Ильхама Алиева, баллотирующегося от правящей Партии "Ени Азербайджан", Гудрета Гасангулиева от "Партии народного фронта целостного Азербайджана", Араза Ализаде от "Социал-демократической партии Азербайджана", Фараджа Гулиева от "Партии национального возрождения", Рази Нуруллаева, выдвинутого Инициативной группой фронтистов, Хафиза Гаджиева от Партии "Современный Мусават", баллотирующегося по собственной инициативе Захида Оруджа и выдвинутого от "Демократической партии Азербайджана" Сардара Мамедова.

Отметим, что ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры 15 человек.

Напомним, что президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля этого года.