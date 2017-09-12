Замначальника СГБ: За последний год за участие в боях в составе террористических организаций 151 человек лишен гражданства Азербайджана

Агдам. 12 сентября. REPORT.AZ/ "Независимо от расстояния горькие последствия военно-политического противостояния и террористической деятельности в различных уголках мира также оказывают влияние на безопасность нашей страны".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Службы государственной безопасности генерал-майор Ильгар Мусаев на форуме молодежи оккупированных и прифронтовых районов Азербайджана "Мы всегда готовы к защите Родины" в поселке Гузанлы Агдамского района.

Он отметил, что к этому относятся факторы усиления в последние годы тенденций религиозной радикализации, принявшей широкий размах, распространение террористической и экстремистской деятельности под религиозной маской: "К сожалению, часть граждан Азербайджана, большинство из которых молодежь, под влиянием радикальной и экстремистской пропаганды присоединилась к террористическим организациям, действующим в близких к нашей стране Сирии и Ираке. По данным, большинство из них были убиты в ходе боев. После возвращения в Азербайджан были привлечены к уголовной ответственности 82 человека, присоединившихся к террористическим организациям. Согласно закону, за последний год за участие в боях в составе террористических организаций 151 человек лишен гражданства Азербайджана".