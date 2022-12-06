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За последние 5 лет количество адвокатов в Азербайджане увеличилось в 2,5 раза

За последние 5 лет количество адвокатов в Азербайджане увеличилось в 2,5 раза За последние 5 лет количество адвокатов в Азербайджане увеличилось в 2,5 раза.
Внутренняя политика
6 декабря 2022 г. 11:51
За последние 5 лет количество адвокатов в Азербайджане увеличилось в 2,5 раза

За последние 5 лет количество адвокатов в Азербайджане увеличилось в 2,5 раза.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности коллегии за 2017-2022 годы, представленном на конференции членов Коллегии адвокатов.

Отмечено, что начиная с 2018 года Коллегия адвокатов Азербайджана начала проводить широкомасштабную работу по увеличению числа адвокатов в нашей стране: "Учитывая, что прием в адвокатуру методом тестирования начался с 2004 года, по итогам пяти письменных тестовых экзаменов в 2004-2018 годах количество адвокатов составило 931 человек. За последние 5 лет было проведено 10 письменных тестовых экзаменов, а количество адвокатов увеличилось в 2,5 раза и достигло 2267 человек. Текущее число членов коллегии, продолжающих заниматься адвокатской деятельностью, составляет 2 240 человек".

По информации, 54 процента адвокатов старше 40 лет, а остальные моложе 40 лет: "В настоящее время в стране адвокатской деятельностью занимаются 1 836 мужчин и 404 женщин. Из них 1770 адвокатов действуют в Баку, а 470 - в районах. Количество женщин-адвокатов, а также адвокатов в регионах увеличилось в несколько раз".

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