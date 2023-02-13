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За последние 20 лет в Азербайджане были построены 34 электростанции и их мощность генерации равна примерно 3400 мегаватт

За последние 20 лет в Азербайджане были построены 34 электростанции и их мощность генерации равна примерно 3400 мегаватт В целом сфера электроэнергетики в Азербайджане в последние годы развивалась очень быстро и успешно. За последние 20 лет в Азербайджане были построены 34 электростанции и их мощность генерации равна примерно 3400 мегаватт.
Внутренняя политика
13 февраля 2023 г. 14:31
За последние 20 лет в Азербайджане были построены 34 электростанции и их мощность генерации равна примерно 3400 мегаватт

В целом сфера электроэнергетики в Азербайджане в последние годы развивалась очень быстро и успешно. За последние 20 лет в Азербайджане были построены 34 электростанции и их мощность генерации равна примерно 3400 мегаватт.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

Для сравнения глава государства отметил, что на сегодняшний день общая мощность генерации Азербайджана составляет 7200 мегаватт, из которых 3400 мегаватт созданы за последние 20 лет.

"Теперь представьте, если бы мы этого не сделали, если бы не сделали этот вопрос приоритетным, то наше экономическое и промышленное развитие сегодня могло бы оказаться под вопросом. Сегодня мы не смогли бы обеспечить собственную энергетическую безопасность. То есть все эти работы были выполнены своевременно, были выполнены последовательно", - подчеркнул президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President: Over past 20 years, 34 power plants have been built in Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Son 20 ildə Azərbaycanda generasiya gücü 3400 meqavata bərabər olan 34 elektrik stansiyası inşa edilib

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