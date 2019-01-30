Ильхам Алиев: "За последние 15 лет Азербайджан успешно и уверенно развивался"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Словом, все наши экономические показатели позволяют говорить о том, что в последние 15 лет Азербайджан успешно и уверенно развивался. Наши возросшие экономические возможности позволили нам уделять большое внимание и социальным вопросам".

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг.

"За последние 15 лет заработная плата увеличилась в 7, пенсии – в 9 раз. За последние 15 лет были капитально отремонтированы или заново отстроены более 3 тысяч 200 школ, построены и реконструированы 640 медицинских учреждений, в регионах создано 44 олимпийских центра. Это еще раз показывает, что наша политика социально ориентирована и полученные доходы мы, в первую очередь, направляем в социальную сферу", - сказал Президент Азербайджана.

"Проблемы вынужденных переселенцев всегда находились в центре внимания, так обстоит дело и сегодня. В последние годы было построено и передано переселенцам более ста городков. Семьям шехидов, ветеранам войны, инвалидам войны предоставлено 6650 квартир, и этот процесс продолжается. Граждане этой категории будут обеспечены домами. То есть, Азербайджан является страной, уделяющей очень большое внимание социальной сфере. Нам удалось увязать в нашей стране принципы рыночной экономики с принципами социальной справедливости, и считаю, что успешное развитие Азербайджана опирается именно на это", - заявил Президент Ильхам Алиев.