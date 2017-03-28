Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ За последние 14 лет в Азербайджане подписано 30 распоряжений о помиловании.

Как сообщает Report, об этом пишет газета "Азербайджан".

В статье напоминается, что 16 марта этого года, в преддверии праздника Новруз, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании. Это 30-е распоряжение о помиловании, подписанное главой государства в течение последних 14 лет.

Последним распоряжением были помилованы 423 человека. От отбывания оставшейся части срока освобождены 412 человек. Кроме того, для одного человека пожизненное заключение заменено на 25, еще для одного - 15 лет лишения свободы. Приговоренный к пожизненному заключению один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания. Четыре человека освобождены от условного наказания, один человек от исправительных работ, три человека от наказания в виде штрафа.

Предыдущие распоряжения о помиловании в лучшем случае охватывали 150 заключенных.