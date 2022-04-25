За последние 14 лет 2076 человек получили гражданство Азербайджана

Состоялось очередное заседание "Рабочей группы по вопросам безгражданства", созданной с целью устранения случаев безгражданства на территории страны.

Состоялось очередное заседание "Рабочей группы по вопросам безгражданства", созданной с целью устранения случаев безгражданства на территории страны.

Об этом Report сообщили в Государственной миграционной службе.

В заседании рабочей группы приняли участие сотрудники Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Государственной миграционной службы, Службы государственной безопасности, Службы внешней разведки, Аппарата Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана, сотрудники азербайджанского представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организации по миграции, Международного центра по развитию миграционной политики, а также члены Общественного совета при Государственной миграционной службе.

В целом с 2008 года по 1 апреля 2022 года соответствующими распоряжениями президента Азербайджана 2076 лиц без гражданства были приняты в гражданство Азербайджанской Республики. Также была признана принадлежность 5953 лиц к гражданству Азербайджанской Республики.