За последние 12 лет бюджет МВД Азербайджана возрос в 11 раз

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ "За истекшие 12 лет в целях построения деятельности в соответствии с передовым международным опытом и интересами общества было подписано 421 указов и распоряжений.

Бюджет министерства возрос в 11 раз, инфраструктура была обновлена, коренным образом усовершенствована материально-техническая база".

Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов во время своего выступления на мероприятии в Полицейской академии, посвященном профессиональному празднику работников органов полиции.

Министр заявил, что на основе принятой в 2004 году Государственной программы были проделаны важные работы на пути усовершенствования структуры и нормативно-правовой базы министерства, улучшения материально-технической базы, проведения просветительской работы о социальной защите личного состава и роли полиции в демократическом обществе: "Для структурных учреждений, в том числе территориальных органов полиции и внутренних войск было построено 362 социальных объекта, приобретено более 4 тыс. транспортных средств".

Министр отметил, что за последние годы созданы центр звонков "102", система "безопасный город", "горячие линии", веб-сайты, а также более 40 информационных ресурсов: "В соответствии с Национальным планом деятельности "О борьбе с коррупцией", были проведены и проводятся конкретные работы, направленные на повышение прозрачности в работе органов, расширение связей с институтами гражданского общества, применение новых технологий, организацию электронных услуг по принципу "единое окно", упрощение приобретения информации, усовершенствование правил этичного поведения".

Р.Усубов добавил, что по сравнению с 1992 годом, особый вес сотрудников с высшим образованием, служащих в среднем и старшем офицерском составе, увеличился в 3,1 раз и в текущем году составил 80%: "Сотрудничество, возникшее с нашими иностранными коллегами в борьбе с транснациональной организованной преступностью, ведется в соответствии с интересами сторон. В этом формате с соответствующими структурами более 40 стран подписано 92 международных документа. Осуществляемые по распоряжению и рекомендации главы государства комплексные мероприятия, в том числе системная деятельность на пути обеспечения гражданской удовлетворенности значительно укрепили верховенство закона в органах и частях".