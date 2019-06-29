"За последние 11 лет 1619 человек получили гражданство Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления по вопросам гражданства Государственной миграционной службы, государственный советник миграционной службы III класса Рза Талыбов.

По его словам, за этот период восстановлено гражданство 51 лица без гражданства.

Р.Талыбов отметил, что в 2016-2018 годы на служебных территориях региональных миграционных управлений Службы проводились встречи, в целом принято 389 человек. Проведены работы по легализации 194 из них.