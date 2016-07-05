За первое полугодие в членство ПЕА принято более 13 тысяч человек

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Правления правящей Партии "Ени Азербайджан".

Как сообщили Report в пресс-службе ПЕА, на заседании обсудили предстоящие во втором полугодии 2016 года мероприятия, план работы Правления на второе полугодие, приняли отчет о деятельности Правления за истекшее первое полугодие.

Было отмечено о продолжении успешного экономического и социального развития Азербайджана в 2016 году, проведении 18 июня повторных парламентских выборов по Агдашскому избирательному округу №90, коснулись победы ПЕА, принявшей активное участие в парламентских выборах. Здесь также заявили, что число представленных в ММ депутатов от ПЕА достигло 72 человек.

На заседании было подчеркнуто, что основное место в избирательной кампании занимают работы, проделанные президентом Ильхамом Алиевым на пути прогресса, развития, улучшения благосостояния азербайджанского народа, укрепления международных позиций страны и пр.

Осуществив в соответствующий период 2016 года ряд важных мероприятий, ПЕА продолжила активное участие в общественно-политической жизни страны. Партия также продолжила успешные шаги на пути расширения международных связей. Деловые и дружеские отношения были расширены между ПЕА и ведущими партиями и демократическими институтами различных стран, проведен ряд важных встреч. Было отмечено о принятии в первом полугодии 2016 года в ряды ПЕА более 13 тыс. человек. Этим количество членов партии превысило 679 тыс. человек, большинство из которых женщины и молодежь. Здесь обсудили и приняли отчет Правления ПЕА на первое полугодие 2016 года и план работ Правления на второе полугодие.