За неверную информацию в SMS о выходе из дома будут привлекать к ответственности

Люди, отправляющие SMS с ложной информацией на номер 8103 Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, предназначенный для информирования о выходе из дома на период специального карантинного режима, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.

Как передает Report, об этом заявил председатель Агентства Ульви Мехдиев.

"Пусть граждане воздержатся от намеренной дачи ложной информации и не отправляют не относящиеся к теме SMS. Потому что за этой системой стоит аналитическая система мониторинга. Входящие данные анализируются в режиме реального времени. Поэтому в случае выявления нарушений об этом будут уведомлены правоохранительные органы. Потому что это - нарушение правил карантинного режима. Следовательно, такие случаи повлекут административную и уголовную ответственность".

Отметим, что в рамках специального карантинного режима, введенного с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в Азербайджане был введен ряд ограничений. Так, с 5 апреля граждане Азербайджана должны будут отправлять SMS на номер 8103, чтобы получить разрешение выйти из дома.