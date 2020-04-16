За несоответствие правилам карантина ликвидированы до 170 тыс. разрешений

При очередном анализе данных, зарегистрированных в "Системе получения и мониторинга разрешений при внедрении особого карантинного режима", было установлено, что некоторые юридические и физические лица сделали выводы из предупреждений от 8 и 11 апреля и удалили с портала icaze.e-gov.az необоснованные и ненужные разрешения.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

При этом в автоматическом режиме было отменено до 170 000 разрешений.

Лицам, зарегистрированным юридическими и физическими лицами, рекомендуется уточнять активацию их разрешений до того, как покинуть место пребывания.

48 332 государственных и частных организаций, в том числе физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, зарегистрировали на портале icaze.e-gov.az 692 187 разрешений для своих сотрудников, эти разрешения активны.

Для получения разрешения покинуть дома гражданами на короткий номер 8103 было отправлено 11 миллионов 316 тысяч SMS, из которых около 3 миллионов 668 тысяч (32%) не получили разрешения из-за неверного содержания.