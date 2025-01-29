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За ходом голосования в 99-м Бардинском избирательном округе наблюдают 730 человек

За ходом голосования в 99-м Бардинском избирательном округе наблюдают 730 человек В 99-м Бардинском избирательном округе за процессом голосования следят 730 наблюдателей.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 11:28
За ходом голосования в 99-м Бардинском избирательном округе наблюдают 730 человек

В 99-м Бардинском избирательном округе за процессом голосования следят 730 наблюдателей.

Об этом карабахскому бюро Report сообщил председатель окружной избирательной комиссии Дилсуз Наджафов.

По его словам, на избирательных участках по округу отмечается активность избирателей.

"В округе проходят выборы в семь муниципалитетов. В общей сложности 157 зарегистрированных кандидатов претендуют на 81 мандат. За ходом голосования следят 730 наблюдателей. На данный момент о нарушениях не сообщалось", - отметил он.

Голосование завершится в 19:00. Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек.

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Версия на английском языке Over 700 observers monitoring voting process at Barda constituency No.99
Версия на азербайджанском языке 99 saylı DSK sədri: Dairə üzrə səsvermənin gedişini 730 müşahidəçi izləyir

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