В Азербайджане в течение года суды принудили граждан выплатить алименты на 143 млн манатов

"В прошлом году Министерством юстиции проделана большая работа в области исполнения судебных решений".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье заведующего отделом по работе с обращениями граждан Администрации президента Азербайджанской Республики Сулеймана Исмаилова.

В статье говорится, что по сравнению с предыдущим годом удалось в принудительном порядке заставить физических и юридических лиц выплатить около 1,74 млрд манатов (на 50% больше средств), свыше 143 млн манатов из которых - алименты: "Одна из эффективных мер заключалась в том, что к административной ответственности было привлечено 4 712 человек, препятствовавших исполнению судебных решений и не выполнявших законных требований исполнительных чиновников, в том числе арестованы 2 808 лиц, в отношении 493 человек возбуждено уголовное дело".