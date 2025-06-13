За четыре года более 1200 проектов на освобожденных территориях получили положительное заключение

В 2021-2025 годах было дано положительное заключение на 1239 проектов, реализованных на освобожденных территориях.

В 2021-2025 годах было дано положительное заключение на 1239 проектов, реализованных на освобожденных территориях.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалам Ганбаров на очередном заседании Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра в Ханкенди.

По его словам, в указанный период наибольшее количество положительных заключений было выдано по проектам, реализованным в Агдаме - 228.

"В Шуше положительное заключение было выдано по 159 проектам, в Джебраиле - по 138, в Зангилане - по 132, в Физули - по 118, в Кяльбаджаре - по 124, в Лачыне - по 110, в Губадлы - по 82, в Ходжавенде - по 55, в Тертере - по 27, в Ходжалы - по 28, в Агдере - по 24, в Ханкенди - по 12, в Аскеране - по 2", - добавил Ганбаров.