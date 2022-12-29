За акцией на дороге Ханкенди-Лачын следят 88,1% респондентов опроса

88,1% респондентов отслеживают акции на дороге Ханкенди-Лачин, проходящей через Шушу.

88,1% респондентов отслеживают акцию протеста на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу.

Как сообщает Report, об этом стало известно в результате опроса общественного мнения, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ).

На вопрос "Следите ли вы за акциями на дороге Ханкенди-Лачын?", в общей сложности 88.1% опрошенных ответили утвердительно, в то же время 54,1% респондентов ответили "часто“, 34,0% - "иногда",11,9% ответили отрицательно.

На вопрос "Как вы думаете, положат ли эти акции конец террору против природных ресурсов Азербайджана?" утвердительно ответили 78,6% респондентов, отрицательно - 14,2% опрошенных, а 7,2% затруднились высказать свое мнение по этому поводу.

Опрос проводился с 24 по 27 декабря среди 384 человек старше 18 лет.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 18-й день.