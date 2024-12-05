О нас

За 7 лет форумы солидарности волонтеров Азербайджана охватили свыше 100 тысяч человек

За 7 лет форумы солидарности волонтеров Азербайджана охватили свыше 100 тысяч человек За последние семь лет форумы солидарности азербайджанских волонтеров охватили более 100 тысяч молодых людей
Внутренняя политика
5 декабря 2024 г. 14:27
За 7 лет форумы солидарности волонтеров Азербайджана охватили свыше 100 тысяч человек

За семь лет форумы солидарности волонтеров Азербайджана охватили более 100 тысяч молодых людей.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности исполнительного директора Молодежного фонда Гадир Халилов, выступая на VII Форуме солидарности азербайджанских волонтеров.

Г. Халилов дал высокую оценку деятельности азербайджанских волонтеров:

"В 2024 году азербайджанские волонтеры привлекли внимание на международном уровне. Более 3000 человек приняли участие в важном событии — COP29. Кроме того, волонтеры сыграли ключевую роль в оказании помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции в 2023 году и в экологических акциях на освобожденных территориях Азербайджана".

Он также подчеркнул успехи форумов солидарности, проводимых на протяжении семи лет, которые охватили более 100 тысяч молодых людей:

"Эти форумы находятся в центре внимания международных организаций, с которыми сотрудничает Азербайджан".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Son yeddi ildə keçirilən Azərbaycan Könüllülərinin Həmrəylik forumları 100 mindən çox gənci əhatə edib

Другие новости из категории

Вугар Алиев: Около 21 тыс. волонтеров приняли участие в проектах, реализованных в 2024 году
Вугар Алиев: Около 21 тыс. волонтеров приняли участие в проектах, реализованных в 2024 году
5 декабря 2024 г. 15:14
Работники сферы связи и информационных технологий Азербайджана награждены медалью Терегги
Работники сферы связи и информационных технологий Азербайджана награждены медалью "Терегги"
5 декабря 2024 г. 14:08
Президент обратился к участникам VII Форума солидарности волонтеров Азербайджана
Президент обратился к участникам VII Форума солидарности волонтеров Азербайджана
5 декабря 2024 г. 13:46
Ильхам Алиев: Дети – завтрашний день общества
Ильхам Алиев: Дети – завтрашний день общества
5 декабря 2024 г. 13:03
Ильхам Алиев: Армения должна предпринять практические шаги по восстановлению прав западных азербайджанцев
Ильхам Алиев: Армения должна предпринять практические шаги по восстановлению прав западных азербайджанцев
5 декабря 2024 г. 12:23
Президент: Стремительное вооружение Армении препятствует достижению прочного мира между двумя странами
Президент: Стремительное вооружение Армении препятствует достижению прочного мира между двумя странами
5 декабря 2024 г. 12:18
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не мирился с несправедливостью
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не мирился с несправедливостью
5 декабря 2024 г. 12:15
Президент: Армения всячески пытается отрицать тот факт, что азербайджанский народ веками жил на земле своих предков
Президент: Армения всячески пытается отрицать тот факт, что азербайджанский народ веками жил на земле своих предков
5 декабря 2024 г. 12:11
Прошло 29 лет со дня самой крупной авиакатастрофы в Азербайджане
ФотоПрошло 29 лет со дня самой крупной авиакатастрофы в Азербайджане
5 декабря 2024 г. 11:40
В Ханкенди пройдет мероприятие COP29 глазами азербайджанских волонтеров
В Ханкенди пройдет мероприятие "COP29 глазами азербайджанских волонтеров"
5 декабря 2024 г. 11:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi