За 7 лет форумы солидарности волонтеров Азербайджана охватили свыше 100 тысяч человек

За последние семь лет форумы солидарности азербайджанских волонтеров охватили более 100 тысяч молодых людей

За семь лет форумы солидарности волонтеров Азербайджана охватили более 100 тысяч молодых людей.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности исполнительного директора Молодежного фонда Гадир Халилов, выступая на VII Форуме солидарности азербайджанских волонтеров.

Г. Халилов дал высокую оценку деятельности азербайджанских волонтеров:

"В 2024 году азербайджанские волонтеры привлекли внимание на международном уровне. Более 3000 человек приняли участие в важном событии — COP29. Кроме того, волонтеры сыграли ключевую роль в оказании помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции в 2023 году и в экологических акциях на освобожденных территориях Азербайджана".

Он также подчеркнул успехи форумов солидарности, проводимых на протяжении семи лет, которые охватили более 100 тысяч молодых людей:

"Эти форумы находятся в центре внимания международных организаций, с которыми сотрудничает Азербайджан".