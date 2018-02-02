Юсуф Мамедалиев: Необходимо повысить массовость спорта в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Эксклюзивное интервью Report с помощником первого вице-президента Азербайджана, завотделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Юсуфом Мамедалиевым.

- Очевидно, при вашем назначении учитывался возраст и Ваш интерес к спорту. Какими видами спорта Вы интересуетесь? За ходом каких спортивных мероприятий в течение года Вам довелось наблюдать с трибун?

- В спорте у меня нет особых предпочтений, но в свободное время до работы, я стараюсь хотя бы час побывать в спортзале. Это очень помогает не только сосредоточиться на предстоящих в течение дня делах, но и начать рабочий день в хорошем настроении. Чаще всего смотрю футбольные матчи. Отслеживаю все игры нашей национальной сборной, болею за наших футболистов. С трибун наблюдаю не только местные, но и международные спортивные мероприятия.

- Как Вы оцениваете итоги 2017 года в плане реализации молодежной политики?

- Поскольку молодежная политика в нашей стране носит целенаправленный и последовательный характер, оценивая итоги 2017 года, следует заглянуть в прошлое. В прошлом году президентом Ильхамом Алиевым была утверждена госпрограмма “Азербайджанская молодежь в 2017-2021-х гг.”. Она является продолжением ранее принятых и успешно реализованных аналогичных программ на 2005-2009 гг. и 2011-2015-е гг. Молодежь является как участником проводимой в стране молодежной политики, так и социальной группой, получающей блага от нее. В 2017 году в стране были осуществлены важные реформы. И при их реализации молодежная политика была в приоритете. В целях более эффективного ведения государственной молодежной политики в Администрации Президента был создан отдел по вопросам молодежной политики и спорта.

- Какие шаги планируется предпринять в направлении работы с молодежью в 2018 году и последующие годы?

- Наличие столь концептуального и обширного документа как Госпрограмма “Азербайджанская молодежь в 2017-2021-х гг.” позволяет дать ясный и четкий ответ на Ваш вопрос. Согласно этой программе, предусмотрен обширный план по всестороннему развитию молодежи в 2018 и предстоящие годы, охране их здоровья, борьбе с алкоголизмом и наркоманией, повышению уровня их образования, приобщению их к науке, расширению информированности молодежи о рынке труда и занятости, пропаганде предпринимательской деятельности среди молодежи, стимулирование деятельности молодежных организаций, а также другие немаловажные направления. С уверенностью могу сказать, что исполнение этой государственной программы послужит интересам молодежи, способствуя их развитию. 2018-й год станет поворотным в деятельности “Домов молодежи” в стране. Подготовлен и будет реализован план мероприятий, который позволит превратить эти места в организации, в подлинном смысле стоящие на страже интересов молодежи.

Наша страна завоевала имидж активного участника и организатора международных мероприятий. Неоценима роль молодежи в организации и проведении этих мероприятий на высшем уровне. Азербайджанская молодежь всегда поддерживала международные инициативы своего государства и, я уверен, так будет и впредь. Наша страна выдвинула свою кандидатуру на проведение всемирной выставки “Экспо-2025". Лозунг выставки - "Развитие человеческого капитала, построение более удачного общества" еще раз подчеркивает значимость, придаваемую нашей страной молодежи и их развитию. Без сомнения, молодежь будет в авангарде и этой инициативы.

- Какие работы предусмотрены для решения вопроса занятости молодежи?

- Уверен в продолжении процесса открытия рабочих мест в Азербайджане, как следствия развития страны, и в 2018 году. Разумеется, к занятости будут больше привлечены молодые люди. Будет продолжена работа по развитию знаний и навыков молодежи, повышению их занятости и расширению возможностей для начала ими предпринимательской деятельности, информированию при выборе молодыми людьми специальностей и профессий о спросе на бирже труда. Азербайджанская молодежь должна отслеживать тенденции на мировой бирже труда, выбирать специальности, востребованные в будущем.

- Какие вопросы надлежит решить в спортивной сфере?

- В первую очередь, хотелось бы отметить, что минувший год был успешным для нашего спорта. В Азербайджане были проведены IV Игры исламской солидарности и Гран-при Азербайджана "Формулы-1". Сотни наших молодых людей завоевали медали на мировых аренах. Футбольный клуб “Карабах” впервые в нашей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, наши воллейболистки заняти четвертое место в состоявшимся в Баку Чемпионате Европы. Азербайджан издавна считается спортивной страной. Несмотря на успех в профессиональном спорте, в нашей стране есть необходимость в пропаганде массовости спорта. По инициативе главы государства в каждом районе были построены современные спортивные комплексы. Нужно повышать массовость спорта среди молодежи регионов посредством этих спортивных комплексов.

- Какие проекты предусмотрены для более активного привлечения молодежи к спорту?

- Уровень развития профессионального спорта в нашей стране достаточно высок, однако нужно повысить массовость спорта. Для этого в Баку, а также других городах и районах страны будут построены новые открытые спортплощадки, предусмотрены проекты по их оснащению современным спортивным инвентарем. Для этого следует пропагандировать среди молодежи здоровый образ жизни, отказ от плохих привычек, стремление к занятию спортом.

- Родители сетуют на большую нагрузку в средних школах, говоря об отсутствии у детей свободного временя для занятия спортом. Считаете ли Вы необходимым повышение количества и качества занятий спортом в школах?

- В Азербайджане существует обширная сеть средних учебных заведений. Действуют профильные школы, специальные спортивные школы. Несмотря на то, что спорт является неотъемлемой частью каждого школьника, он ни при каких обстоятельствах не должен мешать другим направлениям образования. Дети, желающие заняться спортом и имеющие способности к спорту, могут пойти в специальные школы.

Напоследок хочу поздравить нашу молодежь со 2 февраля – Днем молодежи, пожелать им успехов во имя процветания Азербайджана!