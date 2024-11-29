Юсиф Керимов: После тридцатилетней разлуки я вновь возвращаюсь в Джебраил

После тридцатилетней разлуки я вновь возвращаюсь в Джебраил.

После тридцатилетней разлуки я вновь возвращаюсь в Джебраил.

Как сообщает Report , об этом заявил Юсиф Керимов, бывший вынужденный переселенец, переехавший в город Джебраил.

Он отметил, что его радость не знает границ:

"Я родился и вырос в городе Джебраил, жил там большую часть своей жизни - детство и юность прошли именно там. Я настолько счастлив, что даже не могу выразить свои чувства словами".

Ю. Керимов выразил благодарность всем, кто сделал этот день возможным, поблагодарил защитников Родины, пожелал здоровья ветеранам и помянул павших героев.

Отметим, что в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева и I государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории в город Джебраил сегодня выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев. На этом этапе в освобожденный от оккупации и восстановленный город Джебраил возвращаются 40 семей в составе 200 человек.