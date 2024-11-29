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Юсиф Керимов: После тридцатилетней разлуки я вновь возвращаюсь в Джебраил

Юсиф Керимов: После тридцатилетней разлуки я вновь возвращаюсь в Джебраил После тридцатилетней разлуки я вновь возвращаюсь в Джебраил.
Внутренняя политика
29 ноября 2024 г. 08:23
Юсиф Керимов: После тридцатилетней разлуки я вновь возвращаюсь в Джебраил

После тридцатилетней разлуки я вновь возвращаюсь в Джебраил.

Как сообщает Report, об этом заявил Юсиф Керимов, бывший вынужденный переселенец, переехавший в город Джебраил.

Он отметил, что его радость не знает границ:

"Я родился и вырос в городе Джебраил, жил там большую часть своей жизни - детство и юность прошли именно там. Я настолько счастлив, что даже не могу выразить свои чувства словами".

Ю. Керимов выразил благодарность всем, кто сделал этот день возможным, поблагодарил защитников Родины, пожелал здоровья ветеранам и помянул павших героев.

Отметим, что в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева и I государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории в город Джебраил сегодня выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев. На этом этапе в освобожденный от оккупации и восстановленный город Джебраил возвращаются 40 семей в составе 200 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKeçmiş məcburi köçkün: Otuz illik həsrətdən sonra yenidən Cəbrayıla qayıdıram

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