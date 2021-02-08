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Юсиф Ахунд-заде награжден орденом "Шохрат"

Юсиф Ахунд-заде награжден орденом "Шохрат" Юсиф Евгеньевич Ахунд-заде награжден орденом "Шохрат"
Внутренняя политика
8 февраля 2021 г. 16:59
Юсиф Ахунд-заде награжден орденом Шохрат
Юсиф Ахунд-заде

Юсиф Евгеньевич Ахунд-заде награжден орденом "Шохрат".

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ю.Ахунд-заде награжден за заслуги в развитии музыкального искусства в Азербайджане.

Отметим, что Ю.Ахунд-заде родился в 1946 году в Баку. С 1992 года он является начальником службы военного оркестра Главного управления кадров Министерства обороны. Ю.Ахунд-заде - заслуженный работник культуры, заслуженный деятель искусств и народный артист Азербайджана.

В 2015 году распоряжением президента Ильхама Алиева Юсифу Ахунд-заде было присвоено звание генерал-майора.

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Версия на азербайджанском языке Yusif Axund-zadə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

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