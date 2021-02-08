Юсиф Ахунд-заде награжден орденом "Шохрат"

Юсиф Евгеньевич Ахунд-заде награжден орденом "Шохрат"

Юсиф Евгеньевич Ахунд-заде награжден орденом "Шохрат".

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ю.Ахунд-заде награжден за заслуги в развитии музыкального искусства в Азербайджане.

Отметим, что Ю.Ахунд-заде родился в 1946 году в Баку. С 1992 года он является начальником службы военного оркестра Главного управления кадров Министерства обороны. Ю.Ахунд-заде - заслуженный работник культуры, заслуженный деятель искусств и народный артист Азербайджана.

В 2015 году распоряжением президента Ильхама Алиева Юсифу Ахунд-заде было присвоено звание генерал-майора.