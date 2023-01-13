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Юристы БГУ предлагают внести в УК статьи, связанные с экоцидом и урбицидом

Юристы БГУ предлагают внести в УК статьи, связанные с экоцидом и урбицидом Юридический факультет Бакинского государственного университета (БГУ) предлагает внести в Уголовный кодекс статьи, связанные с экоцидом и урбицидом.
Внутренняя политика
13 января 2023 г. 15:31
Юристы БГУ предлагают внести в УК статьи, связанные с экоцидом и урбицидом

Юридический факультет Бакинского государственного университета (БГУ) предлагает внести в Уголовный кодекс статьи, связанные с экоцидом и урбицидом.

Об этом Report сообщили в университете.

На заседании Ученого совета юридического факультета обсуждалась необходимость криминализации таких деяний, как экоцид и урбицид. Факультет выдвинул предложение о расширении в действующем уголовном законодательстве перечня деяний, посягающих на мир и безопасность человечества.

Отмечено, что в Уголовном кодексе отсутствуют нормы, устанавливающие ответственность за нанесение в период 30-летней оккупации серьезного ущерба экосистеме Карабаха и прилегающих районов, умышленное полное разрушение городов и других крупных населенных пунктов с целью сделать невозможным проживание местного населения.

Предложения о внесении в Уголовный кодекс статей 104-1 и 104-2 в связи с криминализацией экоцида и урбицида подготовлены и направлены в Милли Меджлис и Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив.

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Версия на азербайджанском языке BDU-nun hüquqşünasları Cinayət Məcəlləsinə ekosid və urbisidlə bağlı maddələrin salınmasını təklif edir 

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