Декриминализация ряда экономических преступлений принесет пользу обществу - СУДЕБНО-ПРАВОВЫЕ РЕФОРМЫ

Реформы, проводимые во всех сферах для обеспечения устойчивого прогресса Азербайджана, диктуют необходимость начала нового этапа в развитии судебно-правовой системы и углубления реформ в этой области. Хорошим ориентиром в этом деле стал подписанный накануне президентом Ильхамом Алиевым указ "Об углублении реформ в судебно-правовой системе".

В указе подчеркивается, что в целях ускорения процесса формирования правосудия, пользующегося высоким авторитетом в обществе и отвечающего требованиям времени, следует еще больше расширить возможности обращения в суд, увеличить прозрачность в деятельности судов, повысить эффективность судопроизводства, обеспечить полное и своевременное исполнение решений судов, усилить меры по устранению судебной волокиты и других негативных явлений. Соответствующим структурам даны поручения и рекомендации для продолжения мер по гуманизации политики наказания и декриминализации преступлений. Общественность Азербайджана, особенно юристы, приветствуют реформы в судебно-правовой системе, в том числе декриминализацию некоторых экономических преступлений.

Депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев заявил Report, что общество приобретет определенную выгоду от декриминализации ряда экономических преступлений: "Концептуально я поддерживаю это".

По словам парламентария, подобные послабления, в первую очередь, призваны дать больше шансов провинившемуся: "Это позволит им реабилитироваться в глазах общества. Данный шаг говорит о гуманизме нашего президента".

По мнению депутата, интегрируясь в Европу, Азербайджану необходимо принять и некоторые европейские ценности: "Если мы взяли курс на европейскую интеграцию, то нам необходимо в той или иной степени принять европейские ценности, перенять их законы. Нужно уважать ценности стран, с которыми поддерживаешь дружеские отношения, или не стоит водить дружбу. Разумеется, некоторые общепринятые в Европе ценности идут вразрез с нашим менталитетом. Главным образом это касается гендерных вопросов".

Депутат Руфат Гулиев "Если мы взяли курс на европейскую интеграцию, то нам необходимо в той или иной степени принять европейские ценности, перенять их законы"

В советское время были смягчены некоторые преступления, считающиеся криминальными. Но необходимо также учитывать ценности и традиции каждого народа. С другой стороны, все стремительно меняется, развивается, и мы желаем вступить в европейскую семью".

Юрист Экрем Гасанов сообщил Report, что декриминализация ряда экономических преступлений принесет определенную пользу обществу: "Лица, совершившие экономические преступления, это, в основном, присвоившие деньги или имущество. В принципе, если они возместят нанесенный экономический ущерб и уплатят штраф, нет никакой необходимости уголовно преследовать их за содеянное.

Юрист Экрем Гасанов "В случае возмещения лицами, совершившими экономические преступления, нанесенного ущерба и уплаты штрафа, нет никакой необходимости уголовно преследовать их за содеянное"

Однако невозмещение экономического ущерба значительно меняет суть дела. Отказываясь возмещать нанесенный экономический ущерб, виновный полагает, что по-любому будет арестован, а потому на присвоенные средства устраивает себе в тюрьме "царские условия", то есть отсиживает срок в хорошо обустроенной камере. А спустя несколько лет срок заключения истекает, и он выходит на свободу. Кто при этом остается в проигрыше? Разумеется, общество. Поэтому декриминализация экономических преступлений принесет пользу обществу. Я положительно оцениваю эту инициативу. Мне кажется, что для достижения большей пользы необходимо расширить меры, предпринимаемые в этом направлении. Гражданин не станет предлагать взятку чиновнику или полиции, будучи уверенным, что в случае возмещения нанесенного им ущерба его не арестуют. По данным Госкомстата, самыми распространенными преступлениями в Азербайджане являются мошенничество и кража. Ныне же в статьях о мошенничестве предусмотрено, что в случае возмещения ущерба виновный освобождается от ответственности".