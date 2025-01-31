Юрист: Снижение призывного возраста не распространяется на тех, кто уже служит в армии

Снижение призывного возраста не распространяется на тех, кто в настоящее время служит в Вооруженных силах Азербайджана.

Снижение призывного возраста не распространяется на тех, кто в настоящее время служит в Вооруженных силах Азербайджана.

Об этом Report заявил председатель Фонда конституционных исследований, юрист Алимамед Нуриев.

Эксперт разъяснил ряд вопросов, возникших после внесения изменений в законы "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Азербайджанской Республике" и "О воинской обязанности и военной службе".

Нуриев напомнил, что закон не имеет обратной силы и изменения будут применяться к призывникам в последующий период. "Поправки распространяются на лиц, призванных на военную службу после подписания изменений. То есть на момент принятия закона лица, ранее призванные на службу, были не призывниками, а военнослужащими. Поскольку субъектом закона являются не военнослужащие, а призывники, изменение не будет распространяться на военнослужащих", - сказал он.

По словам юриста, если лица в возрасте 31-35 лет были призваны на военную службу или приступили к службе после утверждения президентом изменений в закон и в период подготовки механизмов его исполнения, они могут оспорить это в судебном порядке.

Отметим, что согласно изменениям в указанные законы, призывной возраст снижен с 35 до 30 лет. Соответственно, возраст пребывания на военной службе снижен с 36,5 до 31,5 лет. Данное изменение вызвало вопросы у лиц старше 31,5 лет, на данный момент проходящих военную службу, и членов их семей.