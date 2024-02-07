Явка избирателей на выборах президента составила 76,73% по состоянию на 19:00

Явка избирателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане составила 76,73%.

Явка избирателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане составила 76,73%.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил глава информационного центра секретариата Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Фарид Оруджев.

Он отметил, что к 19:00 проголосовали 4 млн 971 тыс. 32 человека. Явка избирателей составила 76,73%.

Данные представили 6522 избирательных участка.

Отметим, что на пост президента претендуют 7 кандидатов - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".