​Явка избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане составила 38,93%

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала окончательную явку избирателей. Как сообщает Report, заведующий Информационным центром "Выборы" секретариата ЦИК Руфат Гюльмамедов заявил, что с начала старта выборов (08:00) до 19:00 по всей стране из 4819382 избирателей 38,93% (1 876 014 человек) приняли участие в процессе голосования.

Р.Гюльмамедов заявил о поступлении в Информационный центр "Выборы" 138 обращений. Обращения были сделаны через интернет, при помощи "горячей линии" 115 и пр. Обратившиеся в основном хотели узнать адреса избирательных участков. До сих пор в ЦИК не поступало обращений, связанных с правонарушениями.