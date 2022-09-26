YAŞAT вручил премии ставшим студентами членам семей шехидов

Фонд YAŞAT и в этом году предоставил премию в размере 2000 манатов лицам, впервые ставшим студентами.

Фонд YAŞAT и в этом году предоставил премию в размере 2000 манатов лицам, впервые ставшим студентами.

Об этом Report сообщили в Фонде.

Руководитель Фонда YAŞAT, ветеран Карабаха Эльвин Гусейнов встретился с детьми шехидов, которые были официально приняты в аккредитованные высшие учебные заведения в 2022-2023 учебном году.

Фонд предоставил им единовременную денежную премию в размере 2000 манатов.

Отмечается, что члены семей шехидов, впервые ставшие студентами, и военнослужащие, получившие инвалидность в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана, могут получить подробную информацию о стипендии, обратившись в колл-центр - 8110.