YAŞAT вручил премии ставшим студентами членам семей шехидов

Фонд YAŞAT и в этом году предоставил премию в размере 2000 манатов лицам, впервые ставшим студентами.
Об этом Report сообщили в Фонде.
Руководитель Фонда YAŞAT, ветеран Карабаха Эльвин Гусейнов встретился с детьми шехидов, которые были официально приняты в аккредитованные высшие учебные заведения в 2022-2023 учебном году.
Фонд предоставил им единовременную денежную премию в размере 2000 манатов.
Отмечается, что члены семей шехидов, впервые ставшие студентами, и военнослужащие, получившие инвалидность в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана, могут получить подробную информацию о стипендии, обратившись в колл-центр - 8110.